Geertruidenberg 'nog niet klaar met tellen’

RAAMSDONKSVEER - Waarom Geertruidenberg zelfs aan het einde van de donderdagochtend de stemmen nog niet geteld heeft? ,,Daar is geen goede reden voor”, is de eerste reactie van burgemeester Jan Luteijn rond 11.00 uur.

,,Wij zijn bijna klaar. Ja, het is vannacht heel laat geworden. Waarom? Wat zal ik zeggen... Je bent afhankelijk van de mensen die tellen.” Er is veel tijd gestopt in het tellen. De opkomst is hoger en soms moet je wachten op de uitslag van dat ene stembureau, terwijl het andere al klaar is. Er zijn nu eenmaal mensen die niet zo snel zijn in tellen.”

Volledig scherm Gemeentehuis Raamsdonksveer © Johan Van Gurp/archief BN DeStem

Een voorlopige uitslag is er in Geertruidenberg ook niet. Luteijn: ,,Nee, we zijn nu bezig met de definitieve uitslag. Wat andere gemeenten in twee keer doen dat doen wij in één keer. Waarom we zo laat zijn dat moeten we echt nog goed analyseren.”

