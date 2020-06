Geertruidenberg niet zonder zonde: politie legt 13 keer coronaboete op

RAAMSDONKSVEER - Het klopt dat er in Geertruidenberg nul coronaboetes zijn uitgeschreven door bijzondere opsporingsambtenaren (boa's). Wat niet betekent dat Geertruidenberg zonder zonde is: de 13 coronaboetes die er wél zijn uitgedeeld zijn opgelegd door de politie.

De reden? Bij de uitbraak van het coronavirus zit Geertruidenberg sinds begin april zonder boa’s.

Door omstandigheden vertrokken de twee handhavers kort achter elkaar. De vacatures zijn inmiddels ingevuld. Nog voor de zomervakantie beschikt Geertruidenberg weer over twee boa’s. De eerste begint volgende week.

Toezichthouders

Het vertrek van de boa's viel ongelukkigerwijze samen met het begin van de coronacrisis. Dat was niet zo'n zo'n fijne timing, erkent burgemeester Marian Witte. In de tussentijd namen de 'gewone’ toezichthouders van de gemeente namen hun rol over. Met een klein verschil: zij mogen geen boetes uitdelen.

Op zich geen probleem, oordeelt Witte, want ,,de boete is geen doel op zich’', reageert zij op een enquête waaruit blijkt dat de kans op een coronaboete afhankelijk is van de gemeente waarin je woont. En dat Geertruidenberg in West-Brabant met 'nul’ het laagste scoort.

Dan gaat het dus over boetes die zijn uitgedeeld door boa's. Witte: ,,Handhaving is geen doel, het is het laatste stukje. Het belangrijkste is dat je mensen aanspreekt op hun gedrag". En dat is wel degelijk gebeurd, toont zij met cijfers.

57 registraties

De toezichthouders van de gemeente, die in duo's op pad gingen, hebben 57 overtreders geregistreerd. Die registraties, zeg maar waarschuwingen, krijgt de politie ook te zien. En die heeft tot nu toe daadwerkelijk 13 boetes uitgedeeld. ,,Er is dus wel gehandhaafd, maar door de politie", aldus de burgemeester.

In het geval er wel boa's zijn loop je in de ene gemeente vele malen meer kans op een bon dan in de andere. Dat bleek uit een enquête van BN DeStem onder 16 gemeenten in West-Brabant.

Het aantal uitgeschreven boetes door de bijzondere opsporingsambtenaren (boa’s) die toezien op het naleven van de coronaregels, verschillen flink. De gemeente Steenbergen gaat aan kop. Daar werden 57 boetes uitgedeeld, wat neerkomt op 1 bon per 440 inwoners.

Dat er met de handhaving van de coronaregels zo divers wordt omgegaan, is wrang voor degenen die de afgelopen maanden op een coronaprent werden getracteerd. Want de boetes liegen er niet om.