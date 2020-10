Geertruidenberg moet drie miljoen bezuinigen:'De zorg is belachelijk goedkoop’

GEERTRUIDENBERG - Drie miljoen euro bezuinigen. Net als 60 procent van de andere Nederlandse gemeenten verkeert ook Geertruidenberg in zwaar weer. De zorgkosten rijzen de pan uit; Geertruidenberg neemt forse maatregelen. Maar de inwoners merken het niet in hun portemonnee.

De 5 procent verhoging van de OZB-belasting wordt gecompenseerd door een lagere rioolheffing. Dat is het goede nieuws.

Anders is het voor de bedrijven. Ondernemers krijgen wél met een forse OZB-verhoging te maken, als het aan het college van Geertruidenberg ligt.

Burgemeester en wethouders presenteerden dinsdag de plannen om de begroting sluitend te maken. Het tarief voor bedrijfspanden stijgt met 17 procent. Dat komt neer op 300 euro meer belasting op een pand met een waarde van drie ton.

Geertruidenberg heeft de OZB-waarde van de Amercentrale te hoog ingeschat meent de rechter.

,,Herverdeling van de gelden van RWE”, legt De Jongh de verhoging uit. Gemeente en RWE steggelen al jaren over te betalen belastinggeld voor de Amercentrale. Door een uitspraak van het gerechtshof loopt Geertruidenberg 143.000 euro mis. Het gat in het bedrijvenpotje moet nu worden aangevuld via 'herverdeling’ over de bedrijven.

Geertruidenberg kampt ook dit jaar met grote tekorten op de WMO (800.000 euro) en de Jeugdhulp (900.000 euro). ,,De zorg dreigt failliet te gaan aan haar eigen succes", aldus De Jongh, die ook de WMO in zijn portefeuille heeft. Ook volgend jaar wordt een stijging van 7 procent van de WMO-kosten verwacht.

De Jongh: ,,De mensen weten de weg steeds beter te vinden. In een aantal gevallen is de zorg belachelijk goedkoop, want niet inkomensafhankelijk. Ik gun de mensen een laag abonnementstarief, maar dan moet daar wel geld van het Rijk tegenover staan".

Te veel jeugd doet een beroep op te dure Jeugdhulp, vindt wethouder Mike Hofkens.De zorgkosten rijzen de pan uit in Geertruidenberg.

Vooralsnog zoeken De Jongh en wethouder Mike Hofkens (Jeugdzorg) de oplossing voor de grote zorgtekorten in meer sturing en efficiëntie. Hofkens neemt de dure zorgcontracten onder de loep en stuurt op zorgaanbieders. Hij wil 200.000 euro op de Jeugdhulp bezuinigen door kritisch te kijken naar zwaarte en duur van de zorg. ,,We hebben teveel specialistische Jeugdzorg".

De verduurzaming van de gemeente gaat gewoon door, hoewel wethouder Kevin van Oort twee ton minder te besteden heeft. ,,Maar we beginnen in 2021 gewoon met de warmtetransitie. Hoe krijgen we de huizen van het gas af? Wellicht dat we soms kiezen voor andere oplossingen".

Inkomsten denkt de gemeente nog binnen te krijgen door het invoeren van toeristenbelasting. Vooralsnog levert dat 13.000 euro per jaar op, ,,maar alle kleine beetjes helpen", aldus De Jongh. Van de opbrengsten uit jachthaven Hermenzeil, nu in de laatste fase van het verkoopproces, denkt Geertruidenberg pas in 2023 profijt te hebben.