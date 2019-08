Geertruidenberg mag meepraten over nieuwe plek voor supermarkt

D(L)ongen was stunt van tv-programma BNNVARA

12:00 DONGEN - Begin juni waren de plaatsnaamborden van Dongen veranderd in Longen. Met een sticker was de D weggeplakt. De gemeente reageerde na de ontvangst van een brief laconiek omdat het om een goed doel ging. Deze week werd duidelijk dat het een stunt betrof voor donorregistratie voor het tv-programma Make Holland Great Again van BNNVARA.