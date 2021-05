Geertruidenberg legt bom onder windpark Oranjepolder: ‘Onacceptabel’

Politiek Dongen gaat bezuini­ging op KunstPodi­um te ver

21 mei DONGEN - De gemeenteraad van Dongen mocht zijn licht laten schijnen over een notitie van het college over de Cammeleur. Die was opgesteld om een oplossing te vinden voor onderlinge wrijving tussen de partners in het gebouw. Niet alle voornemens konden rekenen op steun van de raad.