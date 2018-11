Hij deed die uitspraak bij de presentatie van het rapport van de Rekenkamer West-Brabant voor een bijna voltallige gemeenteraad.

Meldingen

De ambtenaren bouw- en handhavingstoezicht reageren vooral op meldingen, klachten of andere signalen: de waan van de dag bepaalt het toezicht. Struiksma rekende voor dat er een groot verschil is tussen het aantal benodigde uren en het aantal beschikbare uren. ,,Bij nieuwbouwcontroles is bijvoorbeeld 2678 uur nodig terwijl er slechts 390 uur beschikbaar is.”

En áls er dan een overtreding wordt geconstateerd gaat de gemeente liever eerst in gesprek dan dat er wordt ‘doorgepakt’, aldus Struiksma. Simpelweg omdat er te weinig capaciteit is om op te treden. Maar ook- en daar komt de rol van de gemeenteraad- omdat Geertruidenberg nog wel eens een oogje dicht wil knijpen bij ‘concrete gevallen'. ,,Het gaat dan om emoties die spelen in concrete zaken waarover raadsleden worden aangesproken door burgers.“

Quote Het gaat dan om emoties die spelen in zaken waarover raadsleden worden aangespro­ken door burgers Eindrapportage Toezicht en Handhaving Geertruidenberg

Leidend moet het beleid zijn. Pas bij hoge uitzondering mag hiervan worden afgeweken, is het advies van de Rekenkamer. Een ander advies is ook: wanneer er prioriteiten worden gesteld maar er zijn te weinig mensen beschikbaar om te handhaven, stel dan de prioriteiten bij. ,,Wij zien daarin een rol voor de raad", zei Struiksma.

Ambities