Geertruidenberg Klassiek stelt concerten uit naar volgend jaar

Verhuizing Van Iersel Geveltech­niek naar Breda in veel opzichten verbete­ring: ‘Maar ik ga Made wel missen’

BREDA/MADE - Afgelopen jaar verrees aan de Nieuwe Bredase Baan een nieuw beeldbepalend pand. Vrijdag is de officiële opening van Van Iersel Geveltechniek in Breda. Daarmee trekt het bedrijf definitief de deur dicht in Made.

15 september