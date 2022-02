Geertruidenberg klaar voor komst 92 extra laadpalen

Felle tegenstand appartemen­ten­com­plex in centrum Oosterhout: ‘Dit is afkeurens­waar­dig’

OOSTERHOUT - Het nieuwe plan voor de hoek Keiweg-Ridderstraat in Oosterhout zet kwaad bloed bij buurtbewoners. ,,Ze proppen het weer vol.” Via een briefje in de bus roepen ze omwonenden op om bezwaar te maken.

4 februari