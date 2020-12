Geertruidenberg kiest: twee plekken geschikt voor supermarkt

Volle winkelstra­ten in Breda, ondanks corona: ‘Ik heb er niet bij nagedacht, ik had gewoon schoenen nodig’

29 november BREDA - Ze hadden zondag na een bezoek aan het Stedelijk Museum, best nog even het Bredase centrum in willen lopen. ,,Maar het is ons veel te druk, we gaan naar huis", zeggen Tine, Joke en Ria uit Prinsenbeek.