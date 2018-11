‘Geertruidenberg is te lang bescheiden geweest’

Naar buiten

,,We zijn te lang bescheiden geweest", zegt het boegbeeld van Keerpunt '74 over de in zijn ogen sluimerende parel aan de Biesbosch. Van Vugt, die zelf in Raamsdonksveer woont: ,,Ik liep met een ploegje Telegraaf-journalisten rond door het stadje. Ze keken hun ogen uit. En het tv-team van RTL Z...ze wisten niet van het bestaan! We moeten echt veel meer naar buiten toe, voor promotie. De vesting, de Donge-oever, de Biesbosch, shoppen in Raamsdonksveer, de landelijke omgeving van Raamsdonk met zijn gevelboerderijen, het is er allemaal. Maar dan moeten we er wel voor zorgen dat er ook altijd wat te dóen is, met het stadje als uitvalsbasis.”