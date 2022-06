Geertruidenberg houdt in 2021 bijna twee miljoen euro over

GEERTRUIDENBERG - Ondanks de coronacrisis heeft de gemeente Geertruidenberg afgelopen jaar goed geboerd. Aan het einde van 2021 is er een overschot van 1.847.000 euro, zo blijkt uit de jaarrekening die eerder deze week door de gemeenteraad is besproken.

De extra opbrengsten bestaan volledig uit zogeheten incidentele middelen, voordeeltjes die eenmalig zijn. In totaal is zo ruim 2,4 miljoen euro meer binnengekomen bij de gemeente dan vooraf op was gerekend. De tegenvallers, ter hoogte van ongeveer 5,5 ton, zijn echter structureel. Dat houdt in dat ze ook de komende jaren terugkeren. Wat dat betekent voor komende begrotingen, is volgens Geertruidenberg nog onbekend en wordt doorgerekend.

Het afgelopen jaar is er ruim twee ton extra binnengekomen via de onroerendezaakbelasting, ongetwijfeld door de gestegen huizenprijzen. Vanuit het Rijk kwam bijna vier ton extra en bij het project Brahmstraat is een voordeel van zo’n drie ton op de grondexploitatie geboekt. Op de post leges, vergoedingen die inwoners moeten betalen voor een vergunning om bijvoorbeeld een huis te bouwen, prijkt een overschot van een kleine 200.000 euro. Ook waren er fikse tegenvallers, met name bij de jeugdzorg. Die is vele tonnen duurder uitgevallen dan vooraf ingeschat.

Onzekerheden

Het college van B en W heeft de raad voorgesteld om het overschot in de reserves te storten vanwege allerlei onzekerheden de komende jaren. Zo is het de vraag hoe de kosten bij de jeugdzorg zich verder ontwikkelen, stijgen de salarissen van ambtenaren waarschijnlijk en is er sprake van flink toegenomen inflatie. B en W verwachten dat inwoners hierdoor financieel in de problemen raken, onder meer vanwege gestegen kosten voor energie en voedsel.

Door de oorlog in Oekraïne zijn ook grondstoffen, zoals bouwmaterialen, flink duurder geworden en komen er vluchtelingen richting Nederland. Geertruidenberg denkt dat de kosten voor de opvang en inburgering van met name Oekraïners toenemen. De gemeenteraad steunt het voorstel en is akkoord met het reserveren van het extra geld.