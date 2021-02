Geertruidenberg houdt 2,7 miljoen over: 'Waarom dan geen waterbak?’

Van der Valk bouwt hotel bij Breepark: ‘Mooie aanvulling op nogal standaard hotelaan­bod in Breda’

3 februari BREDA - Naast de afrit van de A27 bij Breepark in Breda komt een Van der Valk Exclusief Hotel met 180 kamers. Volgens burgemeester en wethouders is het hotel een aanvulling op het ‘nogal standaard’ aanbod in Breda. Niet iedereen is enthousiast: ‘We kunnen te maken krijgen met moordende concurrentie.’