Geertruidenberg houdt 1,4 miljoen over maar ‘met de oorlog in Oekraïne komt er een grotere storm aan’

Raamsdonk overtuigd van lijfsbe­houd dankzij inzet, strijd en passie: ‘We zijn een echt team’

Met nog drie wedstrijden op het programma staat Raamsdonk één plaats boven de gevreesde streep in de zondag vierde klasse C. Extra wedstrijden in de nacompetitie tegen degradatie moeten voorkomen worden. ,,Ik ben ervan overtuigd dat we rechtstreeks handhaven.”

22 mei