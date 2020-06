Geertruidenberg hekelt vaste zorgbijdrage: ‘Zelfs Bill Gates zou hier zo weinig betalen’

GEERTRUIDENBERG - De vaste eigen bijdrage van 19,50 euro voor zorghulp en ondersteuning (WMO) mag van de gemeente Geertruidenberg de prullenbak in. Die bijdrage is zo laag dat de tekorten in het zorgbudget verder zijn opgelopen. Geertruidenberg staat voor een nieuwe tegenvaller van 410.000 euro, blijkt uit de tussenrapportage.

,,Of je het nu wel of niet kunt betalen, het rijk heeft bepaald dat het abonnementstarief voor de wmo voor iedereen gelijk moet zijn. Dat heeft een aanzuigende werking”, is de kritiek van wethouder Adriaan de Jongh (financiën, wmo) op het loslaten van de inkomenstoets.

Bill Gates

De Jongh: ,,Je kunt nu voor een bedrag van 19,50 euro de hele maand huishoudelijke hulp krijgen. Ook voor andere zaken die mensen voorheen zelf aanschaften, zoals een traplift of een scootmobiel, kunnen zij nu die eigen bijdrage gebruiken. Al is jouw naam Bill Gates en wil je alle drie die zaken, dan betaal je nog steeds 19,50 euro".

Zuchtend: ,,Het is niet dat ik dat de mensen niet gun, maar dan moet het rijk wel met geld over de brug komen. En dat is al jaren niet het geval".

De invoering van een abonnementstarief is naast de vergrijzing een van de belangrijkste oorzaken van de nieuwe tegenvaller van 410.000 euro in het zorgbudget van Geertruidenberg.

Daar komt bij dat de gemeente vorig jaar meer dan miljoen (1.023.000 euro) heeft moeten afsnoepen van de reserves. Dat komt onder meer door tonnen minder aan OZB-inkomsten van de Amercentrale, als gevolg van een rechterlijke uitspraak. Kortom: ,,Er is geen ruimte meer voor nieuwe wensen", is de boodschap van De Jongh aan de raad.

De zorggelden die gemeenten van het rijk krijgen zijn structureel te laag, was eerder dit jaar de noodkreet van de Verenigde Nederlandse Gemeenten (VNG). Ook in Geertruidenberg is er meer geld nodig voor jeugdhulp en voor mensen met psychische problemen.

Burgemeester Marian Witte: ,,Het rijk is bezig met een onderzoek naar de zorgtekorten bij de gemeenten. Ik ben bang dat wij tot een volgende kabinetsperiode moeten wachten. In de tussentijd moeten wij zien door te sappelen".