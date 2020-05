Geertruidenberg geeft coronasteun aan ondernemers

All-you-can-eat-restau­rants hebben de buik vol: ‘Dertig mensen? Die passen hier in de keuken’

14 mei Onbeperkt eten bij Tafelen en 't Zusje is mateloos in trek. Maar nu even niet. Pas 1 juni mogen deze restaurants weer open. Voor slechts dertig reserveringen per zaak. ,,Schiet lekker op. Maar wat moeten we anders?”