Geertruidenberg en Thuisvester gaan bouwen: 142 sociale woningen erbij

interview Jac Bico presen­teert na eindeloos ‘pingelen tijdens de lockdown’ zijn eerste soloalbum

Als kind wilde Jac Bico drummer worden. Dat vonden zijn ouders in Oosterhout toch iets te luidruchtig. Hij kreeg een ukelele, later een ‘hele gitaar’ en werd beroepsmuzikant. Vlak voor zijn 65ste is er nu zijn eerste soloalbum: Alone Together.

7 december