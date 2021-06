Geertruidenberg eindigt opgelucht met acht ton in de plus, maar: 'We gaan geen frivole dingen doen’

Eerste voorstel­lin­gen beste cadeau voor Ooster­houts Theater De Bussel: ‘Sta hier met glimlach en een traan’

6 juni OOSTERHOUT - Theater de Bussel in Oosterhout presenteerde zaterdag zijn eerste voorstellingen in bijna een half jaar. De film De Slag om de Schelde in de Kleine Zaal. In Stadstuin de Schelp mochten twee cabaretiers aantreden voor een publiek van vijftig liefhebbers.