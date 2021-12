Geertruidenberg besluit monumentale panden te verkopen: ‘historische vergissing’ of ‘perfecte deal’?

Politiek neigt naar verkoop Stadhuis: ‘Geertrui­den­berg was geen goede rentmees­ter’

RAAMSDONKSVEER - In de politiek tekent zich een meerderheid af voor de verkoop van het oude Stadhuis op de Markt in Geertruidenberg. Na Morgen! en Lokaal Plus scharen ook het CDA en de VVD zich in het rijtje voorstanders. Zo bleek maandagavond tijdens de uitloop van de raadsvergadering.

14 december