Geertruidenberg ‘baalt’ van geklapte deal jachthaven: ‘Vervelend dat we met lege handen staan’

De gemeente is al enkele jaren bezig met de verkoop van de haven, die in 2017 samen met de provincie werd gekocht. Van Oort: ,,We hebben nog geen andere invulling, dat is onzeker. We hebben een aantal opties en gaan daarover eerst met de gemeenteraad en provincie rond de tafel. Daarna kunnen we het vervolg en de richting bepalen. Dat is nog niet helder.”