Geen zorgen over de jaarwisseling, wel alertheid: ‘Niet iedereen zal zich aan die wijsheid houden’

Weer vuurwerkin­ci­dent in Roosendaal­se Langdonk: auto door vuurwerk beschadigd

30 december ROOSENDAAL - Aan de Mathildedonk in Roosendaal is woensdagnacht een auto vernield. De politie meldt dat de auto vermoedelijk door vuurwerk is beschadigd. De wijk werd enkele weken geteisterd door vuurwerkgeweld, maar het was al een tijdje rustig.