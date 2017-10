Geen zes jaar, maar zes maanden cel voor Dongense Mandy (22) die probeerde overbuurman te vermoorden

DONGEN / TILBURG - Een 22-jarige Dongense is woensdag in de rechtbank in Breda veroordeeld voor een poging moord op de overbuurman van haar vriend. De officier van justitie eiste twee weken geleden 6 jaar cel. Maar de vrouw krijgt een fors lagere straf: 12 maanden, waarvan 6 voorwaardelijk.

,,De officier hield volstrekt onvoldoende rekening met de persoonlijke omstandigheden van de verdachte'', vonnist de rechter. Mandy (22) is depressief, heeft een borderline-stoornis, is bang en heeft een eetstoornis. Ze is verder zwakbegaafd en verslaafd.

Begin juli verblijft Mandy in de woning van haar vriend, aan de Outshoornstraat in Tilburg. Het vriendje richt tijdens een feestje vernielingen aan bij de overbuurman. Als de jongen is opgepakt, komt de overbuurman verhaal halen in de woning. Hij bedreigt Mandy, die dan al op bed ligt.

'Ik maak er een einde aan'

Mandy is bang dat de overbuurman óf haar vriendje iets zal aandoen óf haar en besluit: ,,Fuck it, ik maak er een einde aan, ik doe het gewoon.'' En dat zegt ze tegen een huisgenoot. Daarna legt ze twee messen klaar. Uiteindelijk rent ze met één mes in haar broeksband en één mes omhoog naar de buurman, die buiten op de stoep staat. Oplettende buren grijpen haar echter net voor ze kan uithalen en bellen de politie.