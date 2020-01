Geen windmolens in Geertruidenberg

Plan Galvanitas nog groter: meer appartemen­ten in Oosterhout

18:57 OOSTERHOUT - Er komt een extra appartementenblok op het Galvanitasterrein. Daarvoor is een flink stuk grond van de politie aangekocht. In totaal komen er 134 appartementen in het gebied aan het Oosterhoutse Wilhelminakanaal. Dat is het uitgangspunt van ontwikkelaar Schonck, Schul & Compagnie.