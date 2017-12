'Geen vrees voor parkeeroverlast Anytime Fitness in Made'

Made is begin volgend jaar een fitnesszaak rijker. Het franchisebedrijf Anytime Fitness is voor tien jaar de huurder van het hoekpand van Van Leest in de Schoolstraat. Uitbater Pim Bruins heeft ook al een dergelijke zaak in Hoogerheide. Met zijn compagnon, die een fitnesszaak heeft in Oostvoorne, begint hij nu in Made.

In totaal heeft Anytime Fitness zo'n zestig sportscholen in Nederland en België. ,,In Hoogerheide loopt het boven verwachting goed", aldus Bruins, ,,dus ik zie de opening in Made met vertrouwen tegemoet. Na de kerst beginnen we met verbouwen, en begin of half februari willen we openen."

Veel fietsers

Het pand in de Schoolstraat heeft niet bepaald een grote parkeerplaats voor de deur, maar Bruins verwacht geen overlast voor de omwonenden of bedrijven in zijn buurt: ,,In Hoogerheide komt zeventig tot tachtig procent van de klanten met de fiets. Op piekmomenten hebben we in Made 14 of 15 plekken nodig. Die zijn in de Markstraat wel te vinden, of anders toch zeker op het plein achter de Hema. Dat is twee minuutjes lopen hier vandaan. "

"Binnenkort sturen we alle mensen en bedrijven in de buurt een brief om ze uit te nodigen. Dan kunnen we precies vertellen hoe het er met parkeren uit gaat zien. We hebben een huurcontract voor tien jaar getekend, dus we hebben zeker goed over de parkeersituatie nagedacht. Mogelijk dat er eens iemand een andere auto ziet staan op zijn 'vaste' parkeerplaats, maar dat heb je met ieder bedrijf."

Geen bezwaren

Hoewel op het pand staat aangeplakt dat er een filiaal van Anytime Fitness komt, zijn er bij de gemeente geen formele bezwaren bekend. ,,Maar er is met ons alleen informeel en oriënterend gesproken over de komst van een fitnesszaak in dat pand, dus er is formeel nog niets bekend", zegt een woordvoerster van de gemeente Drimmelen.