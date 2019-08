Geen verdachten bij Hankse plantenbakkenpyromanie

HANK - De politie heeft geen verdachten in het onderzoek naar de brandende bloembakken in Hank. ‘Het is moeilijk om tot hard bewijs te komen.’

De laatste brand was in de nacht van woensdag op donderdag in twee bloembakken aan de Kerkstraat. ,,We kregen de melding om drie uur 's nachts. Volgens de brandweer waren er de week daarvoor ook een paar kleine brandjes geweest”, vertelt politiewoordvoerder Rob Luijten.

Weerstand

Eind april werden de bloembakken geplaatst als verkeersremmende maatregel, maar al snel kwam er weerstand van een groep bewoners. Het is de derde keer binnen vier maanden dat het straatmeubilair nu vlam heeft gevat. In alle drie de gevallen maakte de gemeente melding bij de politie.

Quote Het kunnen ook vandalen zijn die het grappig vinden om de bakken in brand te steken Rob Luijten, politiewoordvoerder

Of de brand een protestactie is tegen de verkeersmaatregelen, durft de politie niet te zeggen. ,,Het zou logisch zijn, maar je moet oppassen met speculeren. Er is geen indicatie voor”, zegt de woordvoerder. ,,Het kunnen ook vandalen zijn die het grappig vinden om de bakken in brand te steken.”

De zaak is wel in onderzoek, maar dat is lastig zonder harde bewijzen. ,,Je zou in dit geval iemand op heterdaad moeten betrappen of er zou een getuige naar voren moeten komen met een signalement.” Ook zijn er geen camerabeelden beschikbaar van het gebied.

Quote Er is niemand aangehou­den omtrent de autobran­den in die periode Rob Luijten, politiewoordvoerder

