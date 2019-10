Geen verbod op vuurwerk in Oosterhout: ‘Niet te handhaven’

,,Er hebben zich geen mensen gemeld voor andere vuurwerkvrije zones", zegt burgemeester Buijs. Daarnaast wijst hij op het feit dat de vuurwerkschade in Oosterhout een dalende lijn kent; de laatste jaarwisseling was met 9250 euro de rustigste in jaren. Preventie is voor de burgemeester nu het belangrijkst. ,,We kiezen voor een campagne met posters, hopen het gedrag van jongeren te beïnvloeden om veilig met vuurwerk om te gaan en de overlast te beperken. Ook sociale media gaan we daar nog meer voor gebruiken. Met Halt wordt een planning gemaakt om voorlichting te geven op basisscholen en het voortgezet onderwijs."



De burgemeester ziet daarnaast mogelijkheden in de WhatsApp-groepen van de buurtpreventieteams. ,,Zij zijn onze oren en ogen." Verder wordt gewerkt aan een WhatsApp-nummer van de politie, dat vlak voor de jaarwisseling wordt vrijgegeven.