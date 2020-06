Geen uitstel voor Achter de Hoeven; raad wil doorgaan met plannen woningen

RAAMSDONKSVEER - Een protestbrief met 100 handtekeningen en een lijst met bezwaren met nog eens 70 ondertekenaars. Het heeft niets uitgehaald: de omwonenden van Achter de Hoeven staan met lege handen. Het raadsbesluit voor woningbouw in het natuurgebied langs de Donge in Raamsdonksveer wordt niet opgeschort.

De motie van de oppositie in de gemeenteraad van Geertruidenberg (SVP, VVD en D66) heeft het dinsdagavond niet gehaald.

De raadsvergadering verliep digitaal:de omwonenden konden er fysiek niet bij zijn, spreektijd hadden ze evenmin. De gemeenteraad moest het doen met hun schriftelijke reacties.

Onverwacht

Volgens de oppositie is het raadsbesluit om op het terrein woningen te ontwikkelen zo ingrijpend en kwam het zo onverwacht - de plannen stonden niet in verkiezingsprogramma’s of in de Woonvisie- dat er eerst een inspraakprocedure aan vooraf moet gaan.

Maar enkele maanden uitstel, daar voelde de meerderheid van de raad niks voor.

Dát er op 23 april jongstleden een besluit zou gaan vallen over woningbouw, daar hadden de bewoners eerder van moeten weten, gaf ook wethouder Kevin van Oort toe, maar ze laten meepraten over de vraag óf er woningbouw moet komen? Dat is een politiek besluit, vindt hij, en daarin maak je een belangenafweging. ,,We weten allemaal dat bewoners liever een bos voor hun huis zien dan woningbouw".

Schoonheidsprijs

De schoonheidsprijs verdient de procedure niet, vond zowat de hele raad. Maar dat er pas op 23 april voor de eerste keer in het openbaar over woningbouw gesproken zou zijn, is niet waar, aldus Van Oort. ,,Voor een bijeenkomst over het dossier Donge-oevers op 12 februari van dit jaar waren alle fracties uitgenodigd. Daar is Achter de Hoeven als locatie genoemd.’’

Dat vervolgens niemand van het college of de raad de behoefte had om de omwonenden te informeren, moet de hele raad zichzelf kwalijk nemen, vond Albert Smit van Keerpunt '74. ,,We hebben boter op ons hoofd".

Financiële druk

Of de de uitkomst na consultatie van de bewoners anders zou zijn? ,,De financiële is druk is groot", weet Piet de Peuter van de SVP. De opbrengst van Achter de Hoeven is nodig om drie andere projecten op de Donge-oevers van de grond te krijgen.