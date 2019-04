Geen tweede Jumbo in Dongen

Dat zegt een woordvoerster van Jumbo. Op 30 maart sloot het filiaal van EMTÉ haar deuren met het voornemen om op woensdag 17 april te heropenen als Jumbo. De supermarktketen heeft nu, samen met de verhuurder van het pand, besloten om de exploitatie van de winkel stop te zetten. De medewerkers van de winkel zijn inmiddels geïnformeerd.

Nieuwe werkplek

Volgens de woordvoerster van de supermarktketen is het de bedoeling om alle medewerkers van de voormalige EMTÉ-winkel een nieuwe werkplek aan te bieden in een andere vestiging van Jumbo. Het is niet zeker dat alle medewerkers terecht kunnen bij de Jumbo-winkel aan de Mgr. Schaepmanlaan 8 in Dongen.

Deze winkel van Jumbo is op driehonderd meter afstand gevestigd van de voormalige EMTÉ-winkel aan het Looiersplein. ,,Helaas hebben we moeten concluderen dat er onvoldoende mogelijkheden zijn voor een rendabele exploitatie van een nieuwe winkel in Dongen. We hebben tot het allerlaatste moment naar andere oplossingen gezocht om een sluiting te voorkomen. Hier zijn we helaas niet in geslaagd’’, zegt Jan Heuving, directeur Franchise & Real Estate bij Jumbo.

Late tijdstip

Heuving betreurt het late tijdstip van deze beslissing. ,,We hadden graag eerder duidelijkheid gehad over de toekomst van de winkel en betreuren het dat we pas op zo’n laat moment hebben kunnen communiceren. Zeker gezien de impact op de medewerkers. Jumbo gaat er alles aan doen om hen te herplaatsen binnen de organisatie.”

In 2009 nam Jumbo de supermarktketen Super de Boer over en in 2012 volgde het nog grotere C1000. Begin 2016 heeft Jumbo ook de foodserviceformule La Place overgenomen. In 2018 volgde de overname van een deel van EMTÉ. Zo groeide Jumbo van regionale supermarktketen uit tot een leidende supermarktketen in Nederland. Jumbo is een Veghels familiebedrijf en telt nu ruim zeshonderd supermarkten, zes Foodmarkten en een online bestel- en bezorgservice.