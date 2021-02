Geen treinen tussen Lage Zwaluwe en Zevenbergen vanwege aanrijding

Voormalige leerlooie­rij in Gilze wordt woning

10 februari GILZE - Zij wonen in Tilburg, hun (schoon)ouders in een statig pand aan de Markt in Geertruidenberg. Binnen nu en twee jaar nemen ze hun intrek in een voormalige leerlooierij aan de Oranjestraat in Gilze die wordt omgetoverd tot een twee-onder-een-kapper.