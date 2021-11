Geen treinen tussen Lage Zwaluwe en Oudenbosch door kapotte bovenleiding

Vrouw heeft verdovende middelen, wapens en gestolen goederen in auto in Hulten

HULTEN - Een vrouw is in de nacht van vrijdag op zaterdag aangehouden, omdat ze meerdere verdovende middelen in haar auto had op de Rijksweg in Hulten. In haar voertuig lagen ook wapens en gestolen goederen. Dat meldt de politie van Gilze en Rijen op Facebook.

7 november