Geen treinen tussen Dordrecht en Lage Zwaluwe

Bestuurder dure Mercedes rijdt in sloot bij Sprang-Capelle en gaat ervandoor

6:29 SPRANG-CAPELLE - Op de Vier Heultjes in Sprang-Capelle is zaterdagavond rond 00.00 uur een bestuurder in de sloot terechtgekomen met zijn Mercedes Coupe. Na het ongeval verliet hij de locatie van het ongeval, om naar zijn woning te vluchten.