Geen steen maar een boom als gedenkteken: Oosterhout krijgt natuurbegraafplaats

Bakery Group neemt Danvo in Riel over, twintig procent banen vervalt

16 februari RIJEN/TILBURG - Bakery Group met onder meer een vestiging in Rijen en Tilburg neemt Danvo Bakeries in Riel over. De twee productielijnen van Danvo worden verdeeld over de zes vestigingen van Dutch Bakery. Twintig van de 25 werknemers kunnen mee. Dutch Bakery is marktleider in brood en broodsnacks om thuis af te bakken en levert veel aan grote supermarktketens.