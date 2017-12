Geen sneeuw op het dak: 300 hennepplanten gevonden in Sprang-Capelle

Minister wil kolencentrales sluiten door verbod, gevolgen voor Amercentrale in Geertruidenberg onbekend

15:25 GEERTRUIDENBERG - De sluiting van de laatste kolencentrales in Nederland is het beste te bereiken door een verbod op het gebruik van kolen voor de productie van elektriciteit. Die maatregel ligt het meest voor de hand en is het meest geschikte middel. Dat meldt minister Eric Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) woensdag aan de Tweede Kamer.