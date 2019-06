GEERTRUIDENBERG - ,,Het is een misverstand dat huisvesting van arbeidsmigranten altijd onder slechte omstandigheden plaatsvindt. Het merendeel wordt op fatsoenlijke wijze gehuisvest.“Dat antwoorden B en W van Geertruidenberg op vragen van Keerpunt 74 over het mogelijk ‘als kippen in een kooi proppen’ van arbeidsmigranten.

Steeds meer woningen worden opgekocht door bedrijven of pandjesmelkers, signaleert de fractie, zonder namen te noemen. ,,En vaak wordt het desbetreffende pand volgestopt zodat er wel acht of tien mensen wonen". Dat is inhumaan en zorgt voor overlast. Zoals parkeerdruk en irritaties bij buurtbewoners, stelt Keerpunt.

Volgens B en W zijn er geen klachten of signalen dat de huisvesting van arbeidsmigranten in Geertruidenberg niet door de beugel kan. ,,Zij worden als normale burgers in normale woningen in de wijk gehuisvest". Gewoon volgens de regels van het bouwbesluit waarin is vastgelegd hoeveel vloeroppervlakte per persoon verplicht is. Door deze landelijke regelgeving wordt voorkomen dat er teveel mensen in een woning worden gehuisvest.

Op de campus voor arbeidsmigranten in Waalwijk is plaats voor 400 mensen. Honderd units zijn tweepersoons en vijftig units zijn voor vier personen. Alleen volwassenen vanaf 18 jaar mogen hier wonen.