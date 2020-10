Geen schotwonden gevonden: ‘Elektriciteit werd zwanen fataal’

Thuis quizzen in cafésfeer: ‘Steun in de rug voor horeca’

23 oktober RAAMSDONKSVEER - Veel horecabedrijven staan in de overlevingsstand. Tijd voor een duw in de rug. Daarom wordt in Raamsdonksveer zaterdag 31 oktober een online pubquiz gehouden. Iedereen zit thuis, maar mét de hapjes en drankjes die je normaal in het café of restaurant zou krijgen.