Geen schaatsplezier in Raamsdonksveer: Het Veerse IJsplein gaat niet door

RAAMSDONKSVEER - Er komt in de kerstvakantie geen ijsbaan in Raamsdonksveer. Door de energiecrisis zet de organisatie van Het Veerse IJsplein ‘met pijn in het hart’ een streep door het evenement.

,,We hebben te veel kosten”, zegt voorzitter Jan Kievith. ,,En dan is er nog de onzekere factor van wat er nog gaat komen. Hoe verdrietig we het ook vinden, je moet het emotionele naast het realistische neerzetten.”

Goede gesprekken waren er met de gemeente Geertruidenberg, maar dat zorgde er niet voor dat de ijsbaan er kan komen. ,,Ze hebben echt wel meegedacht. Maar we zitten na twee jaar corona nu in een vervelende situatie met de energiecrisis. Mensen kunnen hun rekeningen niet betalen, zitten echt in de kou. Dan zou het raar zijn dat de gemeente zegt: hier heb je geld om een ijsbaan weg te leggen.”

Om de ijsbaan weer neer te leggen en gratis toegankelijk te houden is er zo'n vijftigduizend euro nodig, duizenden euro's meer in vergelijking met voorgaande edities. Goedkopere alternatieven zijn serieus bekeken. ,,Het liefst willen we echt ijs, maar we hebben wel gekeken of bijvoorbeeld een ijsbaan met kunststof platen een optie was. Maar dat was ook niet haalbaar. En de gratis toegang willen we niet veranderen.”

Dat er deze winter geen ijsbaan komt op de velden van handbalvereniging HMC zegt niets over volgend jaar. ,,Dit is geen afstel. We laten ons niet uit het veld slaan.” Wel zoekt Kievith met de rest van de organiserende stichting naar manieren om eerder een financiële basis te creëren. ,,Misschien moeten we vroeger beginnen met het benaderen van sponsoren, al in het begin van het jaar.”