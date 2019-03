Geen salaris voor werknemers omstreden Tuf Recycling Dongen

videoDONGEN - De vier personeelsleden van het omstreden bedrijf Tuf Recycling Dongen hebben al drie maanden geen salaris ontvangen. ,,We zitten volledig in de tang; gevangen in ons eigen bedrijf.”

'Betalingsonmacht’

De Belgische eigenaar van het bedrijf dat kunstgrasmatten zou moeten recyclen, maar dat al enkele jaren nalaat, kan het personeel niet betalen. 'Betalingsonmacht’, zo kreeg Miranda van de Camp van directeur Van Trimpont te horen. Van de Camp is office-manager in Dongen en spreekt mede namens de drie productiemedewerkers die de Nederlandse taal minder machtig zijn.

'Schrijnend’

Volgens Van de Camp is de situatie ‘schrijnend, met name voor een collega die in Den Haag een huurachterstand heeft en met vrouw en drie kinderen uit huis gezet dreigt te worden door de woningcorporatie. Uitkeringsinstantie UWV heeft Van de Camp laten weten dat het de achterstallige salarisbetaling juridisch gezien niet kan overnemen zolang Tuf Recycling niet failliet is.

,,Als wij opstappen en voor ons eigen ontslag tekenen, krijgen we geen uitkering. Wanneer wij het faillissement aanvragen omdat we al drie maanden niet betaald hebben gekregen, is het maar de vraag of er geld komt en hebben we ook geen werk meer", zegt de office-manager over hun netelige positie. ,,En het mag misschien vreemd klinken na al het negatieve nieuws, maar wij werken alle vier graag bij Tuf. We hebben een contract voor onbetaalde tijd, zijn altijd loyaal geweest, de sfeer was ondanks alles goed. Wij gaan toch niet ons eigen graf graven?”

Maatregelen

Burgemeester Marina Starmans - dinsdagavond niet voor commentaar bereikbaar - is naar zeggen van Van de Camp al in januari op de hoogte gebracht van de netelige situatie. De burgemeester verwees het viertal naar het UWV. De gemeente Dongen ligt al lang in de clinch met Tuf dat afspraken over verwerking en milieuveilige maatregelen consequent niet nakomt en daarvoor ook werd beboet.

Ondertussen stapelden de kunstgrasmatten zich de afgelopen drie jaar op aan de Vierbundersweg. Dit tot grote ergernis van de Dongense bevolking, vooral sinds een brand op het bedrijf in oktober vorig jaar. Die burgers eisen harde maatregelen, maar als Tuf Recycling failliet zou gaan, zit deze gemeente opgescheept met een kapitale kostenpost - naar verluidt miljoenen euro's - om de opgehoopte ergernis bij Tuf weg en verwerkt te krijgen.

,,Maar ondertussen worden wij ook aan ons lot overgelaten. Door iedereen”, verzucht Miranda van de Camp namens het Tuf-viertal dat geen salaris meer ontvangt. Hun advocaat kijkt naar de mogelijkheden om ontbinding van de contracten te vorderen en ze hopen op bemiddeling door de burgemeester of ingrijpen van het ministerie van Sociale Zaken dat inmiddels ook is aangeschreven. ,,Dit kan en mag niet langer duren.”