Geen raad van elf maar raad van smurfen op Den Haaykaant

Tommes dun Irste prins van De May

11 november MADE - Tommy Hendriks (28) is de nieuwe prins carnaval in Made. Prins Tommes dun Irste werd zaterdag in De Mayboom geïntroduceerd als opvolger van Prins Jannes dun Irste (John van Vugt), die vier jaar de scepter heeft gezwaaid over De May.