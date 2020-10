Geen publiek meer bij raad Geertruidenberg

Een hotel, een expositie? Schatte­lijn vraagt om ‘creatieve’ kopers

30 september GEERTRUIDENBERG - Cultureel centrum de Schattelijn in Geertruidenberg gaat in de verkoop. Een hotel, een expositieruimte, een hapje eten, alles is er in de toekomst mogelijk. De theaterfunctie wordt losgelaten; dat is een te grote drempel voor toekomstige kopers.