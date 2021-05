Geen Powerweekend Made met publiek

Het powerevenent met publiek was gepland op 18,19 en 20 juni. Omdat het nog niet duidelijk is wat de coronamaatregelen op dat moment zijn, is besloten af te zien van een pulling met publiek. Met alle onzekerheden is het te lastig om dat te kunnen organiseren.

Zonder publiek

Neemt niet weg dat er flink wordt nagedacht over een manier om het Powerweekend wel zonder publiek door te kunnen laten gaan. Idee is dan om zoveel mogelijk klassen die in competitieverband aan tractorpulling doen, een plaats te bieden. Alles is voor publiek via een livestream te volgen. Of dit kan, en hoeveel klassen en deelnemers dan mee kunnen doen, hangt af van de dan geldende coronarichtlijnen.

Made’s Powerweekend met publiek is verschoven naar 2022. Het vindt dan plaats op 17, 18 en 19 juni. Wie voor de afgelaste editie van 2020 al een (camping)ticket had en dat had doorgezet naar dit jaar, kan of het aankoopbedrag terug vragen of de kaartjes opnieuw doorzetten naar de editie van volgend jaar. Tickethouders krijgen daarover een mail.