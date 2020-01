Geen ovonde maar een vijftaks turborotonde bij de bromtol in Oosterhout

Een minuut wachttijd

"We zijn daarbij wel uitgegaan van het slechtste scenario", licht verkeerskundige Eline Swinkels toe. Ook is er in de voorspellingen rekening gehouden met onder een betere doorstroom bij knooppunt Hooipolder.

Het is nog niet duidelijk of de provincie een financiële bijdrage levert aan de reconstructie van de Bromtol. De gemeente gaat daar in de berekeningen vooralsnog niet vanuit. “Binnenkort starten we met grondboringen, zodat we snel weten of we rekening moeten houden met vervuilde grond en de kosten daarvan", zegt Bart Kokken, projectleider bij de gemeente.