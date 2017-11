Geen ondernemersfonds voor camera's in Raamsdonksveer: 'Erg jammer dat het niet doorgaat'

"Erg balen", draait wethouder Bert van den Kieboom (Lokaal+) er niet omheen. "Het is spijtig dat er onvoldoende draagvlak is." De gemeente verstuurde 356 stemformulieren. Van de 215 uitgebrachte stemmen waren 118 ondernemers voorstander. Daartegenover stonden 88 tegenstanders en negen ongeldige stemmen. Om een BIZ in te voeren, was een meerderheid van twee derde nodig. "Het gaat om negentien voorstemmers te weinig", constateert Van den Kieboom.

De BIZ in Raamsdonksveer ging een aantal jaar geleden ook al niet door, toen waren er fouten gemaakt in de draagvlakmeting. Het ondernemersfonds zou enkel en alleen dienen voor de camerabewaking op Dombosch. “Erg jammer dat het niet doorgaat", reageert Gert Jan Uijtdewilligen, voorzitter van Stichting BIZ Dombosch. "Met name omdat de meerwaarde van het collectief niet gezien is. Onze uitdaging voor de toekomst is om op alternatieve wijze camerabeveiliging op peil te houden.”