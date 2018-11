Geen nieuwe rechters in cokezaak Raamsdonksveer

De verdediging in de zaak had om nieuwe rechters gevraagd, omdat ze geen inzage kregen in dossiers van andere verdachten van een onderschept coketransport van 1100 kilo in Raamsdonksveer. De drugs werden in december 2015 gevonden in een lading ananassap. Volgens de rechtbank was die inzage ook niet noodzakelijk voor de beoordeling van het bewijs in de strafzaak.