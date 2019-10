Geen lokale aanemers voor nieuwbouw Dongemond College

Wilders gaat naar inloop­avond azc Gilze en Rijen wegens ‘miljoenen­ver­bou­wing’

9:00 Een inloopavond over een geplande verbouwing van het asielzoekerscentrum in het Brabantse Gilze en Rijen staat vanavond in het middelpunt van de belangstelling. PVV-leider Geert Wilders gaat langs om zich tegen de plannen te verzetten.