Geen koopavond bij Arendshof

,,Het is minder druk en een aantal winkels heeft besloten om niet open te gaan. Daarom schrappen we alle koopavonden tot 5 april. Daarna kijken we verder.”

Koopzondag

Over de koopzondagen is nog geen besluit genomen. ,,Sommige winkels willen juist open blijven zoals supermarkten. Anderen weer niet. Daar zijn we nog niet over uit.” Om zeker te weten of een winkel open of dicht is, kan het beste op de facebookpagina of website van de winkel zelf gekeken worden.