Geen intocht voor Sint, wel een online warm welkom

Een online bingo, een speciale serie en soms zelfs met tv-uitzending op de tijd van de intocht. De sinterklaascomités moesten creatief aan de slag om in deze tijden met een alternatief te komen, maar ze weten er toch een feestje van te maken. Hier drie creatieve voorbeelden uit de regio.

Raamsdonk

In Raamsdonk wordt groots uitgepakt. Stichting Sint Nicolaas Raamsdonk maakte een zesdelige serie met een eigen sinterklaasverhaal. Dat doen ze nu voor het derde jaar, maar deze keer heeft de club er volgens vrijwilliger Sven Kerst nóg meer energie en tijd ingestoken. “Het wordt ook elke keer beter, maar wij blijven natuurlijk amateurs.”

Anders dan vorig jaar is de ‘live-uitzending’ die is gemaakt. Die wordt uitgezonden op de plaatselijke tv-zender Slog, op het moment dat eigenlijk de echte intocht zou zijn. “De uitzending is al eerder opgenomen, maar we zenden het uit alsof het live is. Zo hebben de kinderen toch het idee dat Sinterklaas is aangekomen in Raamsdonk.”

Waspik

In Waspik houden Sint en Piet dit jaar een online bingo. Zondag kan iedereen via een livestream op Facebook meedoen. Judith van Eersel van Sinterklaascomité Waspik: “Twee vrijwilligers hadden dit ergens voorbij zien komen. Wij vonden het ook een leuk alternatief om zo toch stil te staan bij de aankomst van Sint.”

Volledig scherm Sinterklaas oefent voor de bingo van Sinterklaascomité Waspik. © Sinterklaascomité Waspik

Voor de bingo mogen de kinderen zelf de nummers voor hun kaart kiezen. Als je nummer voorbij komt, moet je een bijbehorende opdracht doen, bijvoorbeeld een liedje zingen. “Het bewijs kunnen ouders via whatsapp naar ons sturen. Op dit moment hebben we 50 aanmeldingen en 30 mensen die geïnteresseerd zijn. Daar zijn we heel blij mee.”

Zundert

Na ideeën over een drive-in en een optocht ging ook Sinterklaascomité Zundert en Klein-Zundert online. Tot pakjesavond komt elke woensdag en zondag een video online over het eigen sinterklaasverhaal. “Deze zondag komt de eerste aflevering van zes online”, zegt het comité. “We proberen in de video’s herkenningspunten van Zundert te laten zien, zodat de kinderen weten dat Sint echt hier is. Ook de burgemeester doet mee.”

Het alternatief is afgelopen weekend pas bekend gemaakt. Het is nog even afwachten of de video’s aanslaan, maar bij het comité zijn ze tevreden met wat ze hebben weggezet. “Het liefst hebben we gewoon een echte intocht, maar we zijn tevreden over hoe we het nu hebben gedaan. We hopen dat het volgend jaar weer met z’n allen kan worden gevierd.”