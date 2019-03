Geen gewonden bij botsing tussen twee auto's in Dongen

Uitspraak woningbouw Zwaaikom in Oosterhout kan nog maanden op zich laten wachten

19:48 DEN HAAG/OOSTERHOUT - Het kan nog maanden duren voor de Raad van State uitspraak doet over het bestemmingsplan Zwaaikom in Oosterhout waarin 500 nieuwe woningen zijn opgenomen op het eiland in het Wilhelminakanaal.