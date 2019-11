Geen geld voor Dongense monumenten

Fiets­straat bij Terheijden, veilig naar school in Raamsdonks­veer

21 november OOSTERHOUT/MADE - Een fietsstraat bij Terheijden, een veilige Bergsebaan bij Den Hout en veilig naar school in Raamsdonk en Raamsdonksveer. De provincie en gemeenten in West-Brabant maken in 2020 extra geld vrij voor betere en veiligere wegen. In totaal gaat het om zo'n vijftig projecten. In sommige gevallen zijn de werkzaamheden overigens al klaar.