Geen feesten maar claims: failliet Arjan van Dijk achtervolgd door schuldeisers

Tevreden­heid over meevallen tekort gemeente Dongen

5 juni DONGEN - “We zijn op tijd begonnen met ombuigingen, anders had het tekort op kunnen lopen tot drie miljoen”, zegt de Dongense wethouder René Jansen. Gisteren presenteerde hij de jaarcijfers over 2019. “Als ik zie waar we vandaan komen, kan ik alleen maar tevreden zijn. We hebben een olietanker bij wijze van spreken een slag laten draaien. We hadden zelfs de begroting in balans kunnen hebben. Maar de pensioenregeling voor politieke ambtsdragers en het sociaal domein bleken onvoorspelbare grootheden te zijn. Toch zijn we ons niet rot geschrokken.”