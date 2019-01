Geen extra strook nodig voor Brabantliner bij A27: ‘Doorstroming verbetert‘

Stijgende bouwkosten in West-Bra­bant: ineens moest er één miljoen bij...

20 januari BERGEN OP ZOOM - Het is niet een beetje geld. In plaats van drie miljoen is de belastingbetaler in Bergen op Zoom ruim vier miljoen euro kwijt aan gebouw Eventum, het nieuwe gezamenlijke onderdak van streekomroep ZuidWest TV, Facilitair Bedrijf en Zoomvliet Studio. Oorzaak: ellende met de aannemer waardoor de bouw vorig jaar maanden stil kwam te liggen. Ondertussen gingen de bouwkosten verder de lucht in.