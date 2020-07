Geen drie maar twee windmolens in Oranjepolder

Emoties lopen hoog op tijdens hoorzit­ting over Glorieux-migranten: ‘Dit gaat niet werken’

8 juli DONGEN - Een bijeenkomst vol ingehouden woede en opgekropte frustraties. Zo laat de hoorzitting over de huisvesting van honderd arbeidsmigranten in het Dongense complex Glorieux zich het best omschrijven.